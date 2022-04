Nba: Atlanta piegata a Miami e sotto 2-0 nella serie, Memphis e New Orleans fanno 1-1

BASKET

I 45 punti di Jimmy Butler (nuovo massimo in carriera) regalano a Miami il 2-0 nella serie playoff Nba contro Atlanta. Male Danilo Gallinari: 0/6 al tiro e due soli punti a referto. Memphis stende Minnesota e riporta in parità la serie. Brandon Ingram mette a referto 37 punti, sfiora la tripla doppia e New Orleans fa anche lei 1-1 battendo in trasferta Phoenix, che perde anche Devin Booker per infortunio nella ripresa dopo un gran primo tempo. afp

MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 115-105

Migliore prestazione in carriera ai playoff per Jimmy Butler, che si prende la scena dopo che una tripla di Bogdan Bogdanovic aveva riportato Atlanta sul -3 a tre minuti dalla sirena. Al resto, per Miami, ci pensano i 15 punti di Tyler Herro in uscita dalla panchina e i 14 di Max Strus partito come al solito in quintetto. L’All-Star degli Heat mette a referto 45 punti per Jimmy Butler: 15/25 al tiro, 4/7 dall’arco, 5 rimbalzi e 5 assist con +19 di plus/minus, compreso il 7-0 di parziale personale con cui decide la partita, che ora vede Miami sul 2-0 nella serie playoff. Non basta ad Atlanta un Bogdan Bogdanovic letale in uscita dalla panchina: 29 punti per lui con 12/18 al tiro, 5/10 dall’arco, 4 rimbalzi e 3 assist a cui si aggiungono i 25 punti e 10 palle perse di un Trae Young da 2/10 dall’arco e 7 assist. Per Danilo Gallinari sono soltanto due i punti a referto con 0/6 al tiro, sei rimbalzi e poco impatto in 22 minuti di gioco.

MEMPHIS GRIZZLIES-MINNESOTA TIMBERWOLVES 124-96

Ja Morant conclude senza problemi con una doppia doppia con 23 punti e 10 assist, a un solo rimbalzo dalla tripla doppia, in una partita dominata da Memphis che agguanta l’1-1 e adesso è chiamata a vincere almeno una volta sul campo di Minnesota. Alla fine sono sette i giocatori in doppia cifra per i Grizzlies: 16 punti a testa di Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. Decisivo il parziale da 25-9 che nel terzo quarto chiude i conti con largo anticipo. Pessima serata per Minnesota: l’attacco più prolifico dell’Nba questa volta si blocca e finisce il match con 39.5% dal campo, con soli 30 bersagli (minimo stagionale eguagliato). 20 punti per Anthony Edwards, 15 con 11 rimbalzi di Towns e poco altro. A Minneapolis la situazione dovrà necessariamente cambiare, per non tornare a dare morale a Memphis dopo il passo falso nella sfida di debutto della serie.

PHOENIX SUNS-NEW ORLEANS PELICANS 114-125

Phoenix fatica già nel primo tempo e crolla nel finale sotto i colpi di un ispirato Brandon Ingram. I Suns vengono piegati prima dal 34-22 di parziale nel terzo quarto e poi non riescono più a portarsi avanti. L’uomo copertina della vittoria di New Orleans Pelicans è un Ingram autore di 37 punti con 11 rimbalzi e a un solo assist di distanza dalla tripla doppia. I Pelicans dominano a rimbalzo (43-33 di squadra) e approfittano del parziale sbandamento in casa Suns a seguito dell’infortunio che tiene fuori nell’ultimo quarto Devin Booker, costretto a fermarsi per colpa di un fastidio al ginocchio, per prendersi un successo insperato. CJ McCollum chiude con 23 punti e 6/10 dall’arco, mentre sono 14 in 41 minuti in campo per il rookie Herbert Jones. Devin Booker è imprendibile in un primo tempo da 31 punti in cui segna in ogni modo. Spuntato invece Chris Paul, che chiude con 17 punti e 14 assist.