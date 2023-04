Nba: Atlanta e i Lakers raggiungono i playoff, 30 punti per LeBron

NBA

King James e compagni vincono il play-in contro Minnesota all'overtime: il 108-102 di Los Angeles vale la sfida a Memphis. Gli Hawks regolano Miami e sfideranno i Celtics

© Getty Images La prima notte dei play-in sorride ai Los Angeles Lakers e agli Atlanta Hawks, che salgono sul treno dei playoff. LeBron James (30 punti) e compagni sconfiggono i Minnesota Timberwolves all'overtime (108-102), dopo una bella rimonta e tante emozioni nel finale dei tempi regolamentari. Ora affronteranno i Memphis Grizzlies. Sfida ai Boston Celtics, invece, per Atlanta: Trae Young trascina gli Hawks al successo sui Miami Heat (116-105).

LOS ANGELES LAKERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 108-102

Un match ricco di colpi di scena ed emozioni regala i playoff ai Los Angeles Lakers, che sconfiggono 108-102 Minnesota dopo un overtime e ora sfideranno i Memphis Grizzlies secondi nella Western Conference. La prima parte del match sorride alla formazione ospite, che alla Crypto.Com Arena chiude sul +11 a metà partita nonostante la serataccia di Anthony Edwards (soli 9 punti). Per quaranta minuti guidano i T'Wolves, poi si spegne clamorosamente la luce e salgono in cattedra i Lakers. Schröder firma la tripla del +3 a pochi secondi dal termine e sembra finita, ma l'ingenuità di Anthony Davis riapre tutto: fallo e tre liberi trasformati da Conley, 98-98 (ultimo quarto da 19-12) e si va all'extratime. Nell'unico supplementare però non c'è storia, col parziale di 10-4 e la vittoria dei Lakers. Il trascinatore per la formazione losangelina è LeBron James, che chiude con 30 punti, a cui si aggiungono 10 rimbalzi e 6 assist. Doppia doppia anche per Anthony Davis (24 punti e 15 rimbalzi), mentre Schröder chiude a quota 21. A Minnesota, che ora attende la vincente della sfida tra Oklahoma e i Pelicans per l'ultima chance di acciuffare i playoff, non bastano i 24 punti di Towns e i 23 di Conley (e i 13 assist di Kyle Anderson).

MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 105-116

Lezione di tattica e di personalità degli Atlanta Hawks, che non mettono mai in discussione la loro vittoria a Miami e acciuffano i playoff, sconfiggendo 116-105 gli Heat. Ora sfideranno i Boston Celtics dopo un match dominato, nel quale ribaltano i pronostici e il 4-1 subito l'anno scorso nei playoff. Atlanta si conferma una formazione da play-in (3-0 il suo record) e parte subito bene, chiudendo sul +15 a metà partita. Agli Heat non resta che rosicchiare qualche punto nella ripresa, ma ormai il loro destino è segnato. Gli eroi della formazione vincente sono Trae Young, che chiude con 25 punti e un totale di 8 rimbalzi e 7 assist, e Dejounte Murray (18). Ben sette giocatori in doppia cifra per gli Hawks, con Saddiq Bey a quota 17 punti con 17 tiri tentati e i 21 rimbalzi di Capela. A Miami non bastano i 33 punti di Lowry e i 26 punti di Herro, con Jimmy Butler che ne mette a referto 21 con nove assist. La formazione della Florida subisce un brutto passaggio a vuoto, venendo sovrastata al rimbalzo (63-39), e ora dovrà giocarsi tutto all'ultima spiaggia: la sua sfidante per l'ottavo slot nei playoff sarà la vincente del match tra i Toronto Raptors e i Chicago Bulls, che si giocherà stanotte.