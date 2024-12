Nba: Atlanta batte Milwaukee, crollo dei Lakers a Miami

Sembra tutto in controllo per i Celtics, dopo i 72 punti nei primi due quarti e il +15 nel terzo, poi Detroit mostra gli artigli: i Pistons tornano a due possessi di distanza e sognano la rimonta, prima di crollare definitivamente e consegnare la vittoria ai rivali col punteggio di 130-120. Boston può così festeggiare l'ennesima conferma del suo secondo posto a Est (18-4), che arriva senza Jayson Tatum in campo: ne fanno perfettamente le veci un Jaylen Brown da 28 punti e 9 assist, che precede Porzingis (26) e il duo composto da Hauser (20) e Pritchard (19). Sono sei i giocatori in doppia cifra per i padroni di casa, mentre ai Pistons non basta un Cade Cunningham da 27 punti e 14 assist per evitare il terzo ko consecutivo:; bene anche Harris (27) e Beasley (23) ma la panchina, guidata da Simone Fontecchio (4 punti e 2 rimbalzi in 11'), non fornisce il contributo sperato. Detroit scivola così in 11a posizione nell'Eastern Conference (9-15), dopo il ko coi detentori dell'Nba.