Oltreoceano

Il giocatore degli Houston Rockets avrebbe aggredito la fidanzata Kysre Gondrezick durante una lite in albergo

© Getty Images Kevin Porter Jr., guardia degli Houston Rockets in Nba, è stato arrestato a New York per violenza domestica sulla fidanzata Kysre Gondrezick. La donna, ex giocatrice Wnba, ha riportato un taglio al volto e una frattura vertebrale e numerosi segni sul collo risultato del tentativo di strangolamento. Il giocatore è stato prelevato dalla polizia ed è attualmente sotto indagine dopo aver pagato 750mila dollari di cauzione. La ragazza, disturbata dal rientro molto tardivo del giocatore in albergo, l'avrebbe chiuso fuori dalla propria stanza: con l'aiuto di un impiegato Porter Jr. sarebbe riuscito a entrare e avrebbe dato il via all'aggressione.

Gli Houston Rockets vorrebbero ora scambiare il giocatore e starebbero contattando diverse franchigie per intavolare trattative: molto complicato trovare qualcuno che voglia farsi carico del contratto di un giocatore così problematico. Non è infatti nuovo ad atti gravissimi: in passato scatenò una rissa in spogliatoio con il GM dei Cavaliers Altman, sempre a Cleveland fu fermato per possesso illegale di arma da fuoco. Ai Rockets si è reso protagonista di lancio di oggetti verso l'assistant coach John Lucas. Il commissioner Nba Adam Silver ha commentato: "Le accuse sono orribili, non c’è dubbio. Ma non so niente di più, a parte ciò che ho letto. Non siamo in stagione quindi abbiamo un po' di tempo per decidere se sarebbe opportuno che andasse al ritiro oppure no."

Attualmente ha un contratto da 82.5 milioni in 4 anni, ma solo 15 di questi sono garantiti. La carriera Nba, comunque, è a fortissimo rischio: la lega sta stringendo in maniera fortissima in casi simili e potrebbe comminare una squalifica lunghissima al giocatore. Oltre alla giustizia sportiva, chiaramente, ci sarà quella ordinaria che potrebbe essere molto più pesante nei suoi confronti. L'extrema ratio dei Rockets sarebbe quella del taglio del giocatore dal roster, che farebbe perdere moltissimi soldi alla squadra ma sarebbe forse l'unica maniera per liberarsi di lui dato che le squadre interessate sono pochissime se non nulle. Il giocatore dovrà comparire a processo il 16 ottobre.