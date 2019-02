Nba, All-Star Weekend: Team LeBron vince in rimonta l'All-Star Game, Kevin Durant è l'MVP

18/02/2019

Quando in campo si sfidano i migliori giocatori del pianeta, lo spettacolo è pressoché assicurato. Uno spettacolo fatto di schiacciate, di tiri da 3 punti, azioni in contropiede e dalla totale assenza delle difese, almeno per tre quarti di gioco. E' questo lo spirito con cui si deve affrontare l'All-Star Game, una vetrina, una festa per il basket in cui l'obiettivo, ancora prima che vincere, è quello di divertire, di intrattenere. Alla sirena finale, è Team LeBron a confermarsi campione grazie a una rimonta dal -20 nel secondo tempo, propiziata da una pioggia di canestri da 3 punti e dalla super prestazione di un decisivo Kevin Durant, che chiude con 31 punti e si aggiudica il titolo di MVP. Per la fredda cronaca, la partita si è chiusa sul punteggio di 178-164, ma sono solo cifre prive di grande significato, che contribuiscono a contestualizzare meglio lo scenario.



Da una parte Team LeBron, dall'altra Team Giannis, la squadra capitanata dalla stella dei Milwaukee Bucks, in lizza, insieme con James Harden, per il premio di MVP della stagione regolare. E proprio il ‘Greek Freak’ sembra prendere molto sul serio il ruolo che gli è stato assegnato, marchiando a fuoco l'inizio del 68° All-Star Game con 12 dei primi 19 punti della sua squadra (subito due schiacciate per far capire le proprie bellicose intenzioni). Team Giannis, spinto dall'atletismo del suo capitano, parte fortissimo, dimostrando di avere più voglia, con Khris Middleton, compagno di Antetokounmpo ai Bucks, che piazza tre triple in fila, e Dirk Nowitzki, al suo ultimo All-Star Game, a ritoccare il punteggio di un primo quarto che si chiude sul 53-37. A ricucire le distanze per Team LeBron ci pensano Kevin Durant, il miglior realizzatore dei suoi con 13 punti, Klay Thompson, lo stesso LeBron James e Kawhi Leonard, che rispondono ai 20 punti di Antetokounmpo e ai 17 di Middleton, chiudendo i conti all'intervallo lungo sul rocambolesco punteggio di 95-82, dopo appena 24 minuti di gioco...



Nel secondo tempo, la squadra capitanata da LeBron James, scivolata sotto anche di 20 lunghezze nel corso della partita, cambia marcia e completa la propria rimonta, crivellando il canestro di Team Giannis con una vera e propria pioggia di triple: prima James Harden (stranamente silenzioso), poi Klay Thompson, Damian Lillard e Bradley Beal piazzano un parziale di 19-2, che riapre completamente i giochi e infiamma il pubblico dello Spectrum Center di Charlotte. Addirittura, grazie a un canestro di Ben Simmons a 39 secondi dalla sirena del terzo quarto, Team LeBron mette il naso avanti sul punteggio di 132-131. Sull'onda dell'entusiasmo, la squadra in maglia scura allunga ulteriormente, toccando un vantaggio in doppia cifra grazie alle magie del proprio capitano, LeBron James che, prima schiaccia in faccia al centro dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, e poi chiude un alley-oop da urlo, alzato dal suo ex compagno di merende ai tempi dei Cavs, Kyrie Irving. Il mattatore della sfida, però, è Kevin Durant, che realizza 11 punti nel decisivo quarto periodo, che fissano il punteggio finale sul 178-164 e gli valgono il premio di MVP. E’ KD la stella più brillante nella notte delle stelle.



TABELLINO:

TEAM LEBRON – TEAM GIANNIS 178-164 (37-53, 45-42, 50-36, 46-33)

TEAM LEBRON: James 19, Harden 12, Durant 31, Irving 13, Leonard 19, Lillard 18, Thompson 20, Beal 11, Simmons 10, Towns 11, Aldridge 2, Wade 7, Davis 5

TEAM GIANNIS: Curry 17, Antetokounmpo 38, George 20, Embiid 10, Walker 4, Middleton 20, Griffin 10, Westbrook 17, Jokic 6, Lowry 3, Russell 6, Vucevic 4, Nowitzki 9, Oladipo