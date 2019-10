Nba: ai Clippers il derby di Los Angeles, Lakers battuti 112-102. Toronto non stecca all'esordio  

NBA

La Nba riparte da Toronto. I campioni in carica, orfani di Kawhi Leonard, piegano 130-122 New Orleans dopo un supplementare: 34 punti per Siakam e VanVleet, ottimo l'esordio di Nicolò Melli, che ne segna 14 in 20 minuti. La sfida più attesa, però, è il derby di Los Angeles, che offre prospettive diverse dopo l'estate scoppiettante. Vincono i Clippers per 112-102: 30 punti per Leonard, la coppia James-Davis si ferma rispettivamente a 18 e 25.

LOS ANGELES CLIPPERS-LOS ANGELES LAKERS 112-102

Kawhi Leonard si è già preso i Clippers, e non poteva essere altrimenti per il miglior giocatore delle ultime Finals. L'ex Toronto segna 30 punti nel primo derby della stagione e oscura le prestazioni di Anthony Davis (25) e LeBron James (18), entrambi superati da Danny Green, che approfitta dell'attenzione particolare riservata alla super coppia per realizzarne 28. I Clippers, senza l'infortunato Paul George (in smoking a bordo campo), danno la spallata decisiva al match con un parziale di 19-7 che li porta sul +12, grazie al contributo di una panchina profonda e fruttuosa: Williams, Harkless, Harrell e Green realizzano 60 punti in quattro, mentre quella dei Lakers si ferma a un misero 19.

TORONTO RAPTORS-NEW ORLEANS PELICANS 130-122 OT

Buona la prima per i campioni in carica. Dopo la cerimonia della consegna degli anelli, Toronto parte con un 8-0 di parziale ma subisce il ritorno dei Pelicans, privi di Zion Williamson ma con un Nicolò Melli già a suo agio oltreoceano: esordio da 14 punti per l'azzurro, una sentenza da tre (4/5). Pascal Siakam e Fred VanVleet sono però devastanti: 34 punti a testa, ai quali si aggiungono i 22 di Kyle Lowry, decisivo nei liberi che portano al supplementare. Nell'overtime, i canadesi allungano con un 13-5 senza appello.