Nba: ai Clippers il derby di Los Angeles, ai Nets quello di New York, Bucks e Orlando ok anche senza Giannis e Banchero  

Lakers sempre più in crisi nonostante LeBron James, Durant trascina Brooklyn, ancora fermo Antetokounmpo mentre l’azzurro dà forfait per un infortunio alla caviglia

© Getty Images Notte di derby in Nba. La stracittadina di New York finisce nella mani dei Brooklyn Nets che passano sui Knicks, quella di Los Angeles vede trionfare i Clippers contro i Lakers all’ennesimo ko nonostante LeBron. Mancano le stelle Antetokounmpo e Banchero ma sorridono comunque i Bucks a Oklahoma City e i Magic con Dallas, Utah espugna Atlanta ed è sempre al comando a Ovest. Ok anche Boston, Denver, Phoenix e Portland, cadono Chicago e Cleveland.

ORLANDO MAGIC-DALLAS MAVERICKS 94-87

Prima assenza in Nba per Paolo Banchero, infortunatosi alla caviglia sinistra nella sfida contro Houston e costretto quindi a saltare la partita con Dallas. Distorsione per l’azzurro, ma i Magic trovano la vittoria (la terza stagionale) grazie ai 22 punti di Wagner. Inutili i 29 di Dinwiddie e i 24 di Doncic per i Mavericks al primo ko dopo quattro vittorie di fila. Bella rimonta dal -10 per Orlando con l’accelerata decisiva nel finale grazie a un super parziale di 16 a 6.

CHARLOTTE HORNETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 95-105

Lillard e Simmons trascinano Portland nel successo esterno su Charlotte e i Trail Blazers restano saldi in zona playoff, mentre è crisi per gli Hornets al quinto ko di fila. I padroni di casa scappano fino al +12 nel terzo quarto ma subiscono la perentoria rimonta ospite.

INDIANA PACERS-DENVER NUGGETS 119-122

Mathurin vince la sfida personale con Jokic per 30 punti a 24 ma alla fine del match trionfa comunque Denver con un super recupero da -8 nell’ultimo quarto. Nuggets alla quarta vittoria di fila mentre i Pacers restano a metà classifica.

ATLANTA HAWKS-UTAH JAZZ 119-125

Primo ko dopo tre partite per Atlanta mentre Utah continua a volare in testa alla classifica a Ovest con il quarto successo nelle ultime quattro. E’ il solito finlandese Markkanen a trascinare i Jazz con i suoi 32 punti e 8 rimbalzi. Utah parte meglio ma Atlanta rimonta fino al +10 nel terzo quarto, nel finale arriva però il contro sorpasso dei Jazz.

BOSTON CELTICS-DETROIT PISTONS 128-112

Tatum-Brown-Hauser è il magico trio che porta Boston alla quarta vittoria consecutiva mentre Detroit è ultima in classifica a Est. Celtics sempre in controllo sin dalle prime battute con il vantaggio che aumenta quarto dopo quarto fino al massimo di +24 nell’ultima frazione. Match senza storia.

BROOKLYN NETS-NEW YORK KNICKS 112-85

Brooklyn asfalta New York nel derby della Grande Mela grazie a un super Durant autore di 29 punti, Randle ne fa 24 per i Knicks. Terza vittoria nelle ultime quattro per Brooklyn, NY cade per la terza volta nelle ultime cinque. Padroni di casa in fuga sin dai primi minuti fino al +27 in avvio di terzo quarto, quanto basta per amministrare e tenere gli avversari sempre a distanza con il vantaggio che arriva anche a +35 nel finale.

TORONTO RAPTORS-HOUSTON ROCKETS 116-109

Van Vleet e Anunoby portano Toronto alla vittoria contro Houston sempre più ultima a Ovest, per i Raptors zona playoff a Est. Ci provano i Rockets scappando a +12 in avvio ma nel finale dal 91 pari arriva la rimonta dei canadesi.

CHICAGO BULLS-NEW ORLEANS PELICANS 111-115

Bella vittoria esterna di New Orleans a Chicago, a cui non bastano i 33 punti di De Rozan. Bulls al terzo ko nelle ultime quattro partite mentre New Orleans si risolleva dopo due sconfitte. Sembra tutto facile per Chicago quando si porta a +11 nel secondo quarto, ma i secondi finali dal 109 pari sono favorevoli ai Pelicans col parziale di 6 punti a 2.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-PHOENIX SUNS 117-129

Booker e Bridges con 32 e 31 punti stendono Minnesota e i Suns restano al secondo posto a Ovest, mentre i Timberwolves sono in crisi alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Match chiuso già nel terzo quarto quando Phoenix crea un solco incolmabile di 27 punti.

OKLAHOMA CITY THUNDER-MILWAUKEE BUCKS 132-136

Ancora senza Antetokounmpo fermo per infortunio, servono i supplementari e Carter (36 punti e 12 assist) a Milwaukee per espugnare Oklahoma City, trascinata da un super Gilgeous-Alexander con 39 punti. Bucks alla decima vittoria in 11 partite e primo posto a Ovest, Tunder nel tunnel alla quarta sconfitta di fila nonostante una bella rimonta da -12 nell’ultimo quarto, ma nella frazione extra gli ospiti non si disuniscono e riprendono il controllo.

SAN ANTONIO SPURS-MEMPHIS GRIZZLIES 122-124

Overtime anche per la vittoria di Memphis a San Antonio, la quarta nelle ultime cinque mentre per gli Spurs è crisi nera al quinto ko consecutivo. 32 punti ciascuno per Bane e Morant tra i Grizzlies, prima ingenui a farsi rimontare dal +14, poi bravi a non scomporsi nei secondi finali.

LOS ANGELES CLIPPERS-LOS ANGELES LAKERS 114-101

Va ai Clippers il derby di Los Angeles e per i Lakers, alla quarta sconfitta di fila e nono ko in 11 partite, non c’è luce in fondo al tunnel. Unica nota positiva i 30 punti di LeBron James, i Clippers rispondono con i 29 George e infilano il quarto successo nelle ultime cinque partite. Lakers che riescono a rimontare da -17 nel secondo quarto, ma la seconda accelerata dei Clippers col +14 nell’ultimo quarto è quella decisiva.

SACRAMENTO KINGS-CLEVELAND CAVALIERS 127-120

Seconda sconfitta consecutiva per Cleveland che apre una piccola crisi dopo un avvio di stagione da sette vittorie e un solo ko. Non basta ai Cavaliers la stratosferica prova di Mitchell con 38 punti, i Kings rimontano da -6 negli ultimi minuti e beffano gli ospiti.