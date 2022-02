Nba: 11 sconfitte di fila per Brooklyn, ok Golden State sui Lakers

Miami condanna Brooklyn a incassare la sconfitta consecutiva numero 11 ed è sempre più prima a Est. Il massimo in stagione da 33 punti per Klay Thompson consente a Golden State di ottenere il successo sui Lakers: rovinata la serata da record di LeBron James. Tripla doppia da 40 punti per Joel Embiid nella vittoria di Philadelphia su Cleveland, mentre Nikola Jokic è decisivo in volata contro Toronto. Inutili per i Mavs i 45 punti Doncic sui Clippers.

Getty Images