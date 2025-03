Napoli, Valli: "Vittoria fondamentale, siamo felici"

Il coach degli azzurri non ha nascosto tutta la sua gioia dopo vittoria nel derby con Scafati per 81-91. "Siamo davvero soddisfatti di questa vittoria. Era fondamentale ottenere punti, proprio come per Scafati, e siamo felici di aver centrato l’obiettivo. Dal punto di vista tecnico, ciò che mi rende particolarmente orgoglioso è il fatto che sia stata una vittoria di squadra. Nel secondo tempo abbiamo mosso molto bene la palla e abbiamo trovato dei buoni tiri. Tutti i giocatori hanno messo l'ego da parte ed hanno giocato di squadra questa per me è la più bella risposta, oltre ovviamente alla vittoria. Il campionato però è ancora lungo e riserverà grandi sorprese. Napoli deve rimanere in Serie A e noi faremo di tutto per far sì che accada".