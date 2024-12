Napoli, Valli: "Solo con una prova collettiva potremo fare una buona prestazione"

Giorgio Valli, coach Napoli Basket: “Brescia è una squadra con una fisionomia ben precisa, molto esperta. Coach Poeta sta facendo un grande lavoro gestendo benissimo questo gruppo sia tatticamente che tecnicamente. È una formazione che colpisce bene da tre punti in contropiede. È la migliore squadra del campionato ad appoggiare la palla in pivot basso non solo a Bilan, ma anche a tutti gli altri elementi della squadra. Noi dobbiamo cercare di fare la partita per togliere i punti forti a Brescia e dare qualche minuto ad Erick Green che potrà esserci utile per il prosieguo della stagione. Veniamo da una buona settimana di allenamenti, avremo a disposizione anche il neo arrivato Malik Newman, ben consapevoli che non potrà regalarci tanti minuti come è normale che sia. Conto però sul resto della squadra che solo attraverso una prova collettiva, difensiva e soprattutto nel gestire la palla nei 24 secondi, potrà tirar fuori una buona prestazione”.