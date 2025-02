Napoli, Valli: "Per salvarci dovremo giocare in un'altra maniera"

Questa l'analisi di coach Valli dopo la sconfitta di Napoli con Venezia: "È chiaro che tra noi e la Reyer c'è differenza, e lo dice anche la classifica, la consistenza della squadra, la fisicità che noi oggi abbiamo patito particolarmente. Quindi un grande complimento va a Venezia che non merita certamente la classifica che ha. Questo noi lo sapevamo, abbiamo provato a contrastarli, facendo un buon primo quarto, dopodiché le energie sono venute meno, anche perché abbiamo dei giocatori non al top fisicamente, ma probabilmente eravamo anche scarichi mentalmente, in quanto le tre vittorie su tre, ci hanno allentato la tensione emotiva. Ora c'è la pausa e avremmo il tempo di recuperare le energie fisiche ai giocatori che non sono al top e ricaricarci velocemente. Il nostro campionato è ancora lungo e per salvarci dobbiamo giocare in un'altra maniera. Se avessimo lottato un po' di più all'inizio, nonostante la loro fisicità, poteva andare diversamente, ma sappiamo che Venezia è forte. Ora torniamo in palestra per ricaricare le pile".