Napoli, Valli: "Mi aspetto da parte nostra un ulteriore miglioramento"

Giorgio Valli, coach Napoli Basket: "Affrontiamo una squadra di Eurolega come la Virtus Bologna che ha dimostrato anche ieri sera come la forza del gruppo, dalla difesa ai possessi di palla, sia stata l'arma vincente per battere una formazione quotata come il Baskonia. La Virtus è una squadra che anche senza giocatori importanti, può annoverare atleti che sarebbero titolari in quintetto in altre formazioni del nostro campionato. Mi aspetto da parte nostra un ulteriore miglioramento sotto tutti i punti di vista, soprattutto nella velocizzazione di gioco e dei passaggi, perché per superare un muro difensivo come quello della Virtus, occorre veramente una coralità ed un gioco di squadra. É stata una settimana di proficuo lavoro dove tutti i nostri giocatori sono saliti di tono e di forma. Quindi credo che abbiamo la possibilità di fare un'onesta partita e di potercela giocare fino in fondo, anche per il prosieguo di campionato".