Napoli, Valli: "C'è frustrazione, ma bisogna crederci"

Così coach Giorgio Valli in conferenza stampa dopo la sconfitta di Napoli con Reggio Emilia: "Credo che se dovessimo pensare di aver perso un'altra partita e che sia tutto da buttare, sia un eccesso di negatività. Io credo che bisogna prendere anche le cose buone e positive. La reazione della squadra pur orfana di giocatori nel secondo tempo, ha dato l'idea intanto di esserci. Noi siamo i primi a crederci, ma è chiaro che ci manca un po' di talento. Dobbiamo aggrapparci alla difesa e l'abbiamo fatto per lunghi tratti della partita e non è bastato. È chiaro che con meno stanchezza di Treier e Bentil, che ho dovuto lasciare venti minuti nel secondo tempo, magari certi tiri da 3 punti li mettevamo dentro e potevamo riaprire la partita. Dispiace che per problemi di falli e per l'infortunio di Totè e Green siamo limitati nelle rotazioni ed è un momento in cui a noi serve energia fisica e mentale. Sicuramente da quello che vedo in allenamento ed ho visto in questa partita, ho l'idea che possiamo sicuramente cambiare il cammino di questa squadra. La società sta facendo il massimo per mettermi in condizione di poter avere un organico di un certo tipo, ma aldilà di quello che succederà secondo me è importante concentrarci su quelli che abbiamo. Io credo che il lavoro paghi, è una squadra che ora perde pochi palloni, abbiamo sbagliato ancora tanti tiri da sotto un po' per la fisicità di Reggio, che è abituata anche a competizioni europee, sia per un pizzico di talento che non abbiamo. Non voglio che passi il messaggio che è tutto da buttare via, altrimenti è inutile star qui a parlare, e lo dico perché lo penso veramente. C'è frustrazione e un problema nervoso, ma possiamo andare avanti".