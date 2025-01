Napoli, Valli: "Gara più che dignitosa, ci crediamo più di prima"

Napoli sconfitta a Bologna, così a fine gara coach Valli: "È chiaro che tra Virtus Bologna e Napoli c'è un divario soprattutto, e non solo, fisico che abbiamo accusato. Dobbiamo dire però che i ragazzi hanno fatto una partita molto più che dignitosa, hanno seguito il piano gara cercando di trovare soluzioni tecniche e tattiche contro un avversario che fa l'Eurolega. Complimenti a loro che sono una formazione di grande livello. La mia squadra ha fatto un piccolo passo in avanti come gioco di squadra, cosa di cui abbiamo bisogno. Crediamo nella salvezza, siamo lì e non ci arrendiamo, anzi ci crediamo ancora più di prima".