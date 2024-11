NAPOLI, MILICIC HA FIDUCIA: "SIAMO CONVINTI DI ESSERE SULLA STRADA GIUSTA"

Igor Milicic ha presentato la trasferta sul parquet di Trapani Shark. "Loro sono una squadra molto forte, coperta in tutte le posizioni con giocatori di grosso livello e un coach di grande esperienza. Arrivano da un momento molto positivo, sono in fiducia e giocano con grande intensità. In fase difensiva Trapani gioca quasi sempre al limite del fallo cercando di ‘sporcare’ la partita. Noi dovremo essere maturi e ordinati e affrontare questa difesa così fisica per tutti i 40 minuti. Abbiamo comunque la convinzione, nonostante qualche infortunio che ci sta capitando nell'ultimo periodo, che stiamo lavorando nella giusta direzione per migliorare le cose sul campo"