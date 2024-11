NAPOLI, MILICIC: "ABBIAMO AVUTO PAURA DI VINCERE"

C'è tanta amarezza nelle parole di Igor Milicic dopo l'incredibile sconfitta di Napoli con Venezia: “Abbiamo avuto paura di vincere, con 5 perse delle nostre 11 nel finale, mentre per loro 5 rimbalzi offensivi. Abbiamo avuto molte opportunità di sprecare un fallo sui loro rimbalzi offensivi finali, non capisco perché non è stato fatto. Abbiamo fatto molte cose positive nei primi 38 minuti, dobbiamo trovare un modo di vincere. Le molte cose positive vengono cancellate da questo finale”.