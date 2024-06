Napoli, ecco la nuova arena da 14 mila posti: costerà 54 milioni

LA NOVITA'

Il progetto prevede un impianto all'avanguardia che sarà utilizzato anche per ospitare spettacoli e concerti: sarà pronto nel 2026

© IPA Napoli avrà una nuova struttura di respiro internazionale per ospitare il basket e ogni altro evento sportivo indoor. Italstage S.r.l. e la S.S. Napoli Basket S.r.l., hanno ufficialmente protocollato, presso il Comune di Napoli, un project financing a iniziativa privata per la realizzazione, entro il 2026, di un palazzetto dello sport destinato ad accogliere anche spettacoli, concerti ed eventi culturali.

L’area oggetto dell’intervento corrisponde all’insediamento dismesso dell’ex Mercato Ortofrutticolo Comunale, presso il Centro Direzionale di Napoli. Il nuovo palazzetto dello sport e della musica avrà una capienza di oltre 10.000 ospiti per gli eventi sportivi, fino ad arrivare a circa 14.000 spettatori per eventi legati all’intrattenimento. Il progetto, prodotto da imprese napoletane supportate da un team di professionisti anch’essi partenopei, comprende, tra l’altro, un parco urbano attrezzato di 44.000 mq dotato di un centro sportivo.

L'investimento, completamente a carico dei proponenti, è di 54 milioni di euro.

In armonia con il Green Deal europeo, saranno utilizzate fonti di energia rinnovabili, rendendo il complesso completamente "carbon-neutral" e autonomo da un punto di vista della produzione energetica.

Dichiarazione dell’Ing. Vito Grassi, Presidente di GRADED S.p.A. nonché azionista della S.S. Napoli Basket S.r.l., insieme al fratello Federico Grassi:

"Il progetto presentato per il Palaeventi da 10/14.000 posti è il contributo che la S.S. Napoli Basket S.r.l., insieme a Pasquale Aumenta per la Italstage S.r.l., offriamo alla città per potersi candidare ai grandi eventi sportivi internazionali. Basket in primis ovviamente, ma anche Tennis, Pallavolo, Futsal, e ogni altro sport possibile a livello indoor. Un contributo reale di progettualità e investimento per alzare sempre più l’offerta da un territorio che può puntare a esser leader nel mondo per attrattività e senso di ospitalità. Un contributo che parte dal basket , si estende agli altri eventi sportivi e si implementerà sempre più in un piano di azioni sociali a beneficio di tutti i quartieri. Un progetto e un contributo concreto da chi ama questo territorio, ci crede e ci investe quotidianamente, si sente parte attiva del cambiamento e dell’ambizione di crescita continua."

Dichiarazione di Pasquale Aumenta di Italstage S.r.l.:

"Vogliamo portare in questo progetto l’esperienza trentennale sviluppata nel settore dell’allestimento di grandi eventi, che ci ha visto lavorare con alcuni dei più grandi artisti e organizzatori di eventi del mondo. Crediamo che la città di Napoli meriti un posto importante nella programmazione internazionale degli eventi musicali e stimiamo che con il nuovo palazzetto si potranno avere circa un milione di visitatori all’anno, generando un importante indotto economico, diretto e indiretto alla città".