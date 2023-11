C'è la Napoli del basket in testa alla Serie A: "Passo dopo passo"

LA STORIA

Alla scoperta di una delle quattro squadre in testa alla Serie A di basket, la formazione partenopea che sta sorprendendo tutti

C'è una parte del cuore di Napoli che non batte solo per il calcio. La dimostrazione? Basta dare uno sguardo ai tifosi che nei weekend riempiono il PalaBarbuto e cantano a squarciagola per oltre 40 minuti. Questo è ciò che succede grazie alla Generazione Vincente Napoli Basket, in testa al campionato dopo 17 anni. Una realtà in continua crescita, che sta impressionando l'Italia della palla a spicchi con una pallacanestro nuova e moderna, che riempie il palazzetto di amore e tifosi.

"La partenza delle prime cinque partite era una partenza in salita in cui forse avremmo potuto vincerne una - ha raccontato ai nostri microfoni il presidente del club, Federico Grassi. Poi invece è andata in un’altra maniera, ora ci troviamo con sette vittorie e due sconfitte che è insperato rispetto a quello che pensavamo".

Tra i segreti di questa Generazione Vincente c’è Igor Milicic, allenatore croato e cittadino polacco di 47 anni, che aldilà dell’unica parola italiana conosciuta, ha conquistato tutti: "Conosco solo "bottiglia", "bottiglia di vino"! Andiamo avanti, passo dopo passo. Siamo concentrati solo sulla nostra prossima partita. Scenderemo in campo convinti del lavoro che stiamo facendo. Poi vedremo dove ci porterà...".

Anche Giovanni De Nicolao, capitano di Napoli, conferma le ottime impressione lasciate dal nuovo coach: "Sicuramente la preparazione e la costanza nel lavoro, è un coach che pretende tantissimo e preparatissimo. Quindi questo ci aiuta molto ad affrontare ogni partita al massimo".

Un nuovo percorso tecnico che per ora sta portando lontano, un palazzetto sempre in festa, poi tanta ambizione. Questo è il presente di una squadra che sogna in grande: "Questa Napoli può arrivare non lo so dove, speriamo in fondo - ammette De Nicolao. Ma l'importante è guardare partita per partita e avversario per avversario".