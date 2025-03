Napoli, comunicato della società in merito ad "alterazioni statistiche"

Condividiamo il comunicato della società campana, diramato nella serata di ieri: "A seguito della segnalazione ricevuta dalla Legabasket e della successiva convocazione da parte della Procura Federale, afferente ad alcune rilevazioni statistiche errate relative a due gare del campionato in corso, la S.S. NAPOLIBASKET S.r.l. si è immediatamente attivata onde verificare le circostanze segnalate con l'addetto alle statistiche gara, non tesserato per il Club. Lo stesso, nell'ammettere la propria esclusiva responsabilità personale per l'alterazione di alcune statistiche delle suddette n. 2 gare, ha rinunciato immediatamente al suo incarico. La S.S. NAPOLIBASKET S.r.l., si dichiara, pertanto, completamente estranea ai fatti nonché parte lesa, ed è a disposizione delle autorità competenti, cui ha già riferito quanto appreso, riservandosi di agire a propria tutela in ogni sede".