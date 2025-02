Come riportato nell'edizione odierna de La Prealpina, l'ex coach di Bonn non ha accettato la proposta della dirigenza lombarda: l'offerta contrattuale (accordo fino a fine stagione e rinnovo automatico in caso di salvezza) non ha convinto il belga, che pare intenzionato ad accettare quella degli Antwerp Giants. Oltre ai nomi di Goodes e Franco, altre due ipotesi emerse nelle ultime ore sono Maurizio Buscaglia e Ioannis Kastritis.