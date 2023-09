Mondiali basket, quarti di finale: Italia-USA 63-100, azzurri eliminati

MONDIALI BASKET

I ragazzi di Pozzecco crollano contro la corazzata di Kerr, che ora si giocherà l'accesso in finale contro una tra Germania e Lettonia

Mondiali basket, le immagini del quarto di finale Italia-USA















































Si chiude ai quarti di finale l'avventura dell'Italia ai Mondiali di basket. I ragazzi di Pozzecco vengono travolti 63-100 dagli Stati Uniti, trascinati da un superlativo Mikal Bridges (24 punti e 7 rimbalzi per il giocatore dei Nets). Negli azzurri, naufragati già nel secondo quarto, si salvano Fontecchio e Tonut (rispettivamente 18 e 11 punti). La squadra di Kerr incontrerà in semifinale la vincente di Germania-Lettonia, in programma mercoledì mattina.

Partita davvero senza storia alla Mall of Asia Arena di Manila, con gli americani che scappano già all’inizio della seconda frazione e poi dilagano soprattutto grazie alla differenza abissale nelle percentuali al tiro: a fine gara è 30,7% per l’Italia, contro il 53,7% degli Stati Uniti, micidiali soprattutto da oltre l'arco (un irreale 47,2% contro il desolante 18,4% degli azzurri). Bridges e compagni, oltre a confermarsi dei cecchini, difendono anche con grande intensità, dominano a rimbalzo (51-33 il dato finale) e non lasciano mai uno spiraglio all’Italia per abbozzare una reazione. Gli ultimi due quarti sono praticamente un allenamento. In doppia cifra chiudono anche Haliburton (18) e Reaves (12). Sono 8 invece i punti finali per il “mancato azzurro” Paolo Banchero.

L'Italia si ferma dunque ai quarti per la terza rassegna consecutiva, dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2021 e gli Europei del 2022. Ora Datome e compagni dovranno disputare le sfide di "consolazione" per determinare la classifica finale, con il rammarico di non poter più lottare per il pass olimpico diretto (sarebbe stato necessario arrivare in finale).

La cronaca della partita

QUARTO QUARTO, ITALIA-USA 63-100

Italia-USA 63-100: l'ultimo canestro del match è una tripla di Spissu.

Italia-USA 60-100: Kessler porta gli americani in tripla cifra, ma fallisce il gioco da 3 punti.

Italia-USA 55-94: Pozzecco manda in campo anche chi ha giocato meno come Spagnolo e Diouf, in doppia cifra anche Tonut.

Italia-USA 51-92: schiacciata in contropiede di Procida, poi tre triple di fila di Haliburton.

Italia-USA 49-83: quinto fallo di Fontecchio, che saluta il match con 18 punti a referto.

Italia-USA 49-83: schiacciata di Fontecchio in transizione, poi bella tripla di Severini.

TERZO QUARTO, ITALIA-USA 44-83

Italia-USA 44-83: palla persa da Procida e schiacciata di Banchero su assist sotto le gambe di Holiburton. Per gli americani è ormai un'esibizione.

Italia-USA 42-78: tripla di Ricci in risposta a quella di Haliburton.

Italia-USA 39-75: fallo di Reaves su Datome, il capitano azzurro fa 2 su 2 ai liberi, poi Ingram si riscatta con due punti.

Italia-USA 37-73: antisportivo fischiato a Ingram per fallo sull'ex compagno Melli, Severini fa 1 su 2 in lunetta.

Italia-USA 36-73: l'Italia è completamente uscita dal campo e sbaglia anche i canestri più elementari.

Italia-USA 36-68: l'agonismo sta svanendo velocemente, la partita si sta trasformando in un allenamento per team USA. Timeout chiamato da Pozzecco.

Italia-USA 34-62: finalmente una tripla a segno: ben 10 punti di Fontecchio in poco più di 3 minuti, ma il giocatore dei Jazz predica nel deserto.

Italia-USA 31-60: Bridges fa quello che vuole, ennesima tripla poi 2 su 2 dalla lunetta dopo il fallo di Spissu.

Italia-USA 31-55: Fontecchio a segno dalla lunetta dopo un tecnico fischiato a Bridges per esultanza eccessiva. Poi altri due punti in transizione su una palla persa dagli USA.

Italia-USA 28-55: quattro punti di Fontecchio (di cui due dalla lunetta) per l'Italia, ma gli americani fanno piovere triple da ogni angolo.

SECONDO QUARTO, ITALIA-USA 24-46

Italia-USA 24-46: tecnico a Edwards dopo un fallo su Polonara, Datome trasforma il primo tiro dalla lunetta, poi Achille fa 1 su 2 e si va all'intervallo lungo. Secondo quarto da incubo e percentuali da tre agghiaccianti per i ragazzi di Pozzecco (11%).

Italia-USA 22-46: Bridges è incontenibile, già 14 punti per lui. Tutto troppo facile per gli americani.

Italia-USA 22-41: Tonut e Spissu provano a dare una scossa, ma il ritmo di team USA è indiavolato.

Italia-USA 18-36: Bridges in scioltezza con la tripla per doppiare gli avversari, Italia in bambola e con percentuali al tiro da horror.

Italia-USA 18-31: Bridges completa il gioco da tre punti dopo il fallo di Spissu. Tantissimi errori al tiro per gli azzurri.

Italia-USA 18-28: grande assist di Tonut per la schiacciata di Melli, gli azzurri provano a non far scappare gli avversari.

Italia-USA 16-26: è di Hart il primo canestro, risponde Ricci. L'Italia fatica tantissimo a trovare spazi offensivi.

PRIMO QUARTO, ITALIA-USA 14-24

Italia-USA 14-24: il primo quarto si chiude con il primo canestro di Banchero.

Italia-USA 14-22: grande tripla di Fontecchio, risponde Portis con una schiacciata.

Italia-USA 11-20: gli americani scappano con due triple di fila, prima Ingram poi Reaves. Pozzecco chiama timeout.

Italia-USA 11-14: interferenza a canestro e fallo di Ingram su Fontecchio, l'azzurro completa il gioco da 3.

Italia-USA 8-14: Ingram fa 1 su 2 dalla lunetta, poi tripla in transizione di Haliburton.

Italia-USA 8-10: grande reverse di Tonut, poi tripla di Brunson.

Italia-USA 6-7: gioco da tre di Bridges. Tanti errori al tiro degli americani, ma l'Italia soffre molto a rimbalzo.

Italia-USA 6-4: tripla di Tonut in faccia al neo entrato Banchero.

Italia-USA 3-4: Apre le danze Brunson, poi Melli fa 2 su 1 dalla lunetta e una schiacciata per accorciare dopo il canestro di Jackson.

I QUINTETTI DI PARTENZA

Italia: Spissu; Tonut; Melli; Fontecchio; Polonara.

USA: Bridges; Edwards; Brunson; Hart; Jackson Jr.