Mondiali basket: Germania batte Team Usa 113-111 e vola in finale

MONDIALI BASKET

Clamorosa impresa dei tedeschi, che nell'ultimo atto sfideranno la Serbia

Mondiali basket, impresa Germania: Usa ko, sarà finale contro la Serbia



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Impresa della Germania che ai Mondiali di basket supera i favoriti Stati Uniti di Paolo Banchero approdando alla finale del torneo iridato. Al Team Usa sfugge ancora quel titolo mondiale che oramai manca dal 2014. Miglior realizzatore il tedesco Obst con 24 punti, per gli Usa 23 i punti messi a referto da Edwards. La Germania arriva alla sfida per la medaglia d'oro da imbattuta e se la vedrà in finale con la Serbia che ha piegato il Canada 95-86.

I tedeschi giocheranno domenica, a Manila, contro Bogdanovich & co alle 14.40 italiane. Per il Team Usa sconfitta dolorosa: domenica sfida al Canada, alle 10.30, ma solo per il bronzo.