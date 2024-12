Venezia, coach Molin: "Dobbiamo essere orgogliosi"

Al termine della vittoriosa trasferta a Bourg-en-Bresse di EuroCup, così il primo assistente di coach Neven Spahija ha commentato la prova dei lagunari: "Sono davvero felice, non solo per la vittoria, ma perché arrivavamo da un momento difficile e una bella vittoria, in un campo difficile e contro un’ottima squadra è qualcosa di cui dobbiamo essere orgogliosi. Nei primi due quarti le due squadre hanno giocato una grande pallacanestro offensiva, ma non siamo riusciti a fare aggiustamenti difensivi, soprattutto sul loro pick&roll. Tuttavia abbiamo giocato molto bene in attacco con un ottimo pace ed è un grosso passo in avanti per noi. Nel terzo quarto, invece, la nostra difesa ha fatto la differenza, permettendoci di trovare punti in contropiede. Voglio, però, congratularmi con i ragazzi soprattutto per come hanno reagito quando Bourg ha rimontato e siamo andati sotto di 1. In quel momento se non fossimo uniti e coesi, avremmo mollato. Invece abbiamo continuato a difendere molto bene, trovando le migliori soluzioni in attacco, con pazienza. Siamo tornati avanti di 5 punti, vincendo poi la gara. Stiamo vivendo una parte di stagione difficile, anche stasera mancavano giocatori e alcuni non erano in buone condizioni fisiche. Inoltre Fernandez stasera ci ha aiutato tanto, ma non ha fatto ancora un allenamento con la squadra dopo aver recuperato dall’infortunio. Ciò ci dà fiducia per il prosieguo".