Mirotic va ko, rischio lungo stop?

L'INFORTUNIO

L'ex Barcellona non parte per Sassari e le sue condizioni preoccupano lo staff dell'Olimpia che teme di perderlo a lungo per il solito problema al tendine d'Achille. Attesa per il comunicato ufficiale

© IPA La notizia che sconvolge i piani dell’EA7 arriva nel momento peggiore, dopo un avvio di stagione estremamente deludente sia in campionato che in Eurolega. Nikola Mirotic è costretto a fermarsi: per i tempi di recupero decisivo il consulto medico in programma a breve, forse già in giornata.

Il grande colpo di mercato dell’EA7 si ferma per il riacutizzarsi del problema al tendine di Achille che lo tormenta dall’estate del 2022. All’epoca Mirotic, insieme allo staff medico del Barcellona, optò per una terapia conservativa piuttosto che l’intervento chirurgico risolutivo che l’avrebbe tenuto lontano dal parquet per almeno 6 mesi. La sua stagione iniziò tra fine novembre e inizio dicembre.

In questa stagione il problema al tendine si era “risvegliato” a fine ottobre al termine della gara al Forum contro Pesaro. Un allarme durato lo spazio di poche ore, se è vero che venne impiegato nel match successivo contro il Maccabi quando restò in campo più di 31 minuti.

In stagione il montenegrino ha giocato tutte le 11 gare di Eurolega (media impiego quasi 29 minuti) e 6 partite su 9 in LBA (27 minuti in media). Ora si ferma e per l’Olimpia è un grande problema, non il primo di questa stagione iniziata nel peggiore dei modi.