Mirotic e Milano: "Identità? La stiamo ancora cercando"

Ai microfoni del portale serbo MeridianSport, così ha parlato Nikola MIrotic in previsione della sfida alla Stella Rossa (stasera, Unipol Forum di Milano, ore 20.30) riguardo al momento dell'Olimpia Milano: "Identità? La stiamo ancora cercando. Si vede il potenziale della squadra, ma non siamo ancora al livello giusto. Siamo ancora incostanti. Ci manca continuità. Per una squadra seria, di alto livello, la continuità è indispensabile. Noi diciamo di essere seri, ma dobbiamo dimostrarlo. Abbiamo potenziale, lo spero. Abbiamo cali di concentrazione, di energia… A volte succedono cose inspiegabili, come la partita contro lo Žalgiris, dove abbiamo perso più di 20 punti di vantaggio nell’ultimo quarto in casa. Ma cerco di essere positivo. Siamo meglio di quanto fossimo prima, ed è su questo che stiamo lavorando.”