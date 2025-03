Mirotic e l'Olimpia: "Abbiamo fatto la differenza in difesa"

Queste le parole di Nikola Mirotic, eletto MVP della vittoria dell'Olimpia Milano in casa della Stella Rossa, ai microfoni di EuroleagueTV: "Una vittoria di squadra, giocare qui a Belgrado è sempre un piacere, con questa grande atmosfera. Quella di stasera era per entrambe una partita molto importante. Penso che abbiamo fatto la differenza in difesa, una gara con tanti alti e bassi e alla fine volevamo solo avere la chance per vincerla. Con un po' di fortuna l'abbiamo portata a casa. Il mio infortunio? Volevo giocare stasera anche perché amo giocare a Belgrado. Poi sapevo quanto la mia squadra avesse bisogno di me. Anche perché abbiamo qualche infortunio, Gillespie uno di questo. Volevo esserci per loro, anche se non ero in grado di giocare nel modo in cui avrei voluto. Ma con un po' di aiuto da parte dei miei compagni di squadra è stato tutto più facile".