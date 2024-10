Bilan, pilastro di Brescia: devastante anche contro Reggio Emilia

Un giocatore importante, appunto, che anche contro Reggio Emilia ha ribadito le sue qualità. Inserito nel miglior quintetto della passata stagione, il classe 1989 ha ripreso da dove aveva lasciato, ancora a caccia del premio di MVP del campionato. Con una media valutazione di 26.6 è dietro solo a Nico Mannion, pilastro di una formazione che ha cambiato tanto pur restando competitiva: "Ho voglia di vedere quanto e cosa posso fare per questa nuova squadra. Ho vinto tanto nella mia carriera, ma non basta mai e ora il mio sogno è alzare una coppa anche con Brescia. Per la società e per i nostri tifosi". E con Bilan, la Germani può sognare per davvero.