Milano vola ad Atene coi cerotti, ma con un Napier in più

Parte dal Pireo il girone di ritorno dell'EA7 che in continua emergenza inizia una settimana molto importante. Olympiacos e Bayern in Eurolega, poi domenica a Trento per ottenere il pass per le Final Eight

“L’Olympiacos è una squadra molto fisica, ben organizzata, che ha al momento la miglior difesa della competizione. Per noi sarà fondamentale giocare con attenzione, difendere bene soprattutto sul loro pick and roll centrale e senza cali di intensità per tutti i 40 minuti. In attacco dovremo prima di tutto avere pazienza e muovere la palla. Sappiamo di avere un roster decimato dalle assenze ma proprio per questo dovremo giocare una gara intelligente aiutandoci uno con l’altro come abbiamo fatto in circostanze simili contro Baskonia”. I greci, che sono reduci da due vittorie consecutive lontano da Atene con Alba e Asvel, hanno il dubbio Walkup che verrà risolto solo a ridosso della palla a due (domani alle 20:15).

Nella gara di andata dello scorso 17 ottobre l'Olimpia vinse al Forum contro la squadra di coach Bartzokas per 65-53. Gara in grande equilibrio per 3 quarti, allungo decisivo nell'ultimo periodo con il miglior Pangos visto a Milano (16 punti, 6/9 dal campo e 19 di valutazione), oltre al consueto ventello di Mirotic.

Pangos (volato a Valencia) e Mirotic non ci saranno ad Atene, in compenso ci sarà un Nik Melli in grande condizione: “L’Olympiacos è una squadra esperta, solida, ben organizzata e con un fattore campo significativo. Noi abbiamo delle assenze ma abbiamo anche dimostrato di poter giocare buone partite a prescindere dai problemi che possiamo avere, giocando con spirito di sacrificio e attenzione. Ad Atene proveremo a ripeterci e per farlo dovremo restare uniti per tutti i 40 minuti, aiutandoci sia in difesa che in attacco”.