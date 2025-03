Così Ettore Messina alla vigilia della sfida di domani con Barcellona: “Affrontiamo una squadra esplosiva in attacco grazie alle sue guardie e all’energia di un giocatore come Jabari Parker, per fare un esempio. Contro questo tipo di squadra, presentare una difesa all’altezza del livello della competizione dell’importanza che riveste una partita probabilmente decisiva, è essenziale per aumentare le chance di imporsi”.