Milano, Fioretti: "Dovremo esprimerci ad alto livello"

Alla vigilia del posticipo dell'Unipol Forum, Mario Fioretti (assistant coach Olimpia Milano) ha presentato così la sfida con i siciliani: "Trapani (2° in classifica, imbattuta in trasferta) vanta il miglior attacco del campionato: dovremo esprimerci ad alto livello nel rientrare in difesa, contenere le loro opzioni in campo aperto e giocare una solida difesa sui loro pick and roll e uno contro uno. In attacco, giocare con equilibrio creando continuo movimento di uomini di palla sarà fondamentale".