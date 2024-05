Milano si gode Ricci e la solita storia: ai playoff diventa super

L'UOMO DEL MOMENTO

Dopo due soli punti segnati nelle prime due gare della serie con Brescia, Ricci ha alzato il livello e trascinato Milano verso un'altra finale scudetto

© IPA Una consuetudine, una regola non scritta, una tradizione: la si può chiamare in qualsiasi modo, ma la sostanza è che più ci si avvicina al momento caldo, più Pippo Ricci diventa decisivo. Un cambio di livello che lo porta a caccia del quarto scudetto consecutivo, dopo quello vinto da capitano a Bologna (contro Milano) e i due vinti al contrario, con la canotta di Milano, contro la sua ex squadra.

Una consuetudine nella consuetudine: nelle tre gare di semifinale con Brescia Milano ha sempre avuto un top scorer diverso, espressione di una ritrovata coralità che permette alla squadra di beneficiare del talento diffuso nel roster. In Gara 1 la copertina se l'era presa Voigtmann con 21 punti, stesso bottino di Mirotic in Gara 2. Al Palaleonessa è toccato invece a Ricci, con 16 punti, appena tre in meno rispetto al suo high stagionale (contro Varese, a marzo).

Dato che risalta ancor di più se si pensa che, nelle prime due gare della serie, Ricci aveva contribuito con due soli punti, senza brillare.

© IPA

2/2 dal campo e 4/6 da tre, con canestri importanti per spegnere le speranze della Germani, oltre che complicati, come la tripla dall'angolo arrivata subito dopo quella di Kenny Gabriel, che aveva pericolosamente avvicinato la squadra di Magro a otto punti di distanza. Ai dati realizzativi vanno aggiunte anche quattro stoppate per 16 di valutazione (dato più alto di serata, al pari di quello di Mirotic).

Adesso potrà mettersi comodo e osservare chi sarà la squadra contro cui proverà ad allungare la sua striscia di scudetti: se ancora una sfida da ex con la Virtus o un duello con Venezia, col vantaggio di aver giocato almeno una gara in meno in semifinale. Ricci, d'altra parte, vuole confermare la sua consuetudine nel momento più importante della stagione.