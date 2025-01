Milano, Messina: "Solidi, duri, disciplinati nel finale"

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Lione: “Sono contento, abbiamo vinto contro una buonissima squadra che in casa prima di stasera era 6-2. Vincere qui è difficile. Abbiamo giocato una partita solida, la nostra difesa è stata buona per tutta la durata della gara. Nel terzo quarto c’è stato un momento difficoltà, ma nel quarto periodo abbiamo mosso meglio la palla e trovato buoni tiri da tre, quelli che di norma centriamo. Stasera il tiro da tre non entrava ma siamo dall’inizio una delle migliori squadre nel tiro da tre. Siamo stati solidi, duri, abbiamo giocato insieme. Quando il tiro da fuori non entra quello che puoi fare è avere fiducia e continuare a prendere i tiri che devi prenderti. In difesa quello che abbiamo cercato di fare contro i loro creatori è stato tenere la palla per quanto possibile su un lato del campo, negli angoli ed eseguire buoni close-out. Alla fine, molte partite di EuroLeague si decidono su uno o due possessi. Quest’anno ci sono stati fatali spesso, questa era la nostra serata. Siamo stati disciplinati sui due lati del campo nei momenti cruciali. E’ una vittoria che dovrebbe darci fiducia”.