Milano, Messina: "Prestazione scadente, in queste due gare abbiamo commesso troppi errori"

Il coach dell'EA7 commenta la sconfitta subita al Forum contro Barcellona per 88-98. "Problema fisico o mentale? No, no, è una combinazione. Abbiamo giocato una prestazione scadente su entrambi i lati del campo. In questo momento dell’anno, giocando per avere la grande opportunità di partecipare ai playoff, non è abbastanza. In queste due partite abbiamo commesso troppi, troppi errori. Troppi. Ovviamente io sono l’allenatore e cercherò di aiutarli a giocare meglio nelle prossime partite".