Milano, Messina: "Passo importante, speriamo di continuare così"

Ettore Messina: "Una vittoria molto importante perché abbiamo battuto una squadra molto atletica e con due guardie che sanno creare per i compagni. Non è stata facile per noi, ma è un altro passo importante nella crescita del gruppo. Abbiamo giocato possesso dopo possesso, in una serata in cui abbiamo sbagliato tiri aperti, ma mantenendo sempre ritmo e compostezza. Sono molto contento, perché la vittoria non era scritta. Noi abbiamo fatto buon primo mese di stagione, poi abbiamo iniziato ad avere problemi nel trovare la stessa continuità e gerarchie, quando si è alzato il livello. Piano piano il gruppo si è ritrovato. Anche nei momenti più bui, però, è venuto in palestra con grande entusiasmo e disponibilità, anche standoci male. Ora ci stiamo creando qualche prospettiva, sperando poi di avere un aiuto dal recupero dei ragazzi infortunati".