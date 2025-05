Treviso, Mezzanotte: "Vogliamo concludere con 4 vittorie di fila"

Le parole di Andrea Mezzanotte, ala della Nutribullet Treviso, si trovano all'interno dell'edizione odierna del Gazzettino: "La vittoria con Venezia? Il derby non è mai una partita come le altre. Era giusto vincere per noi, per finire bene la stagione al Palaverde, e soprattutto per i nostri tifosi: come si è visto dall'ambiente, questa è una partita molto sentita. Sono super contento della vittoria. Ognuno di noi ha portato il suo mattone per una vittoria collettiva. Abbiamo messo tanta energia: si è visto nel 3° e nell'ultimo quarto, ma anche nel 2°, dove abbiamo recuperato dopo essere andati sotto di qualche punto. Ora andiamo a Brescia con la convinzione di potercela giocare. La Germani? Un'ottima squadra, noi siamo in un buon momento: si prospetta una bella partita. Anche se per noi avrà poco valore dal punto vista della classifica, vogliamo chiudere bene l'annata: concludere con 4 vittorie di fila, essendo stata una stagione difficile, sarebbe un bel traguardo".