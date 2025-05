Come comunicato dalla società bianconera, "Ora è ufficiale, la Virtus Segafredo Arena sarà sold-out per l’ultima sfida casalinga della Regular Season! Le V Nere guidate da Coach Ivanovic potranno contare sull’apporto dei quasi 10.000 tifosi virtussini che domenica 11 maggio riempiranno tutti i settori della Segafredo Arena. Appuntamento alle 18.15 per il match che deciderà il primo posto di LBA Unipol 24/25".