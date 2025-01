Milano, Messina: “Divario fisico lampante, pensiamo alla prossima”

Il coach dell’EA7 ha commentato la dura sconfitta subita dall’Olimpia al Forum contro il Partizan. “Penso che abbiamo avuto un primo tempo discreto, ma sin dall’inizio non abbiamo mosso la palla come al solito, a causa della loro difesa molto atletica ma anche perché abbiamo palleggiato troppo. Non è stata la nostra partita e nel secondo tempo, anziché migliorare, siamo peggiorati, facendo troppi errori e la nostra intensità è stata bassa. Però la stagione è lunga, queste cose capitano ogni giornata, quindi pensiamo alla prossima partita, cercando di recuperare questa sconfitta in trasferta.