Milano, Messina: "Ci manca il contributo del secondo quintetto"

Così coach Ettore Messina ha commentato la partita con la Virtus Bologna: “Venivamo da una serie di vittorie consecutive con la Virtus qui a Milano, da un buon momento, e l’inizio della gara, buono, forse ci ha fatto pensare che avremmo vinto anche stasera. Invece la Virtus ha giocato una partita di grande umiltà e solidità vincendo meritatamente. Noi in attacco abbiamo giocato per fare un canestro e non per creare un vantaggio per i compagni, in difesa non ci siamo aiutati abbastanza. La responsabilità è mia. Speriamo di trarre beneficio da questa ulteriore lezione. Nonostante questa gara giocata a sprazzi, molto individualmente, eravamo rientrati a cinque punti e potevamo ancora rimediare. In quel momento, abbiamo subito un canestro su un taglio backdoor di Belinelli che è stato lo specchio della nostra serata. E’ un dato di fatto che al momento in campionato c’è differenza tra i titolari e il secondo quintetto. Abbiamo bisogno del contributo di tutti, ci manca sicuramente un po’ di taglia fisica negli esterni senza Bolmaro, ma è vero che ultimamente in campionato non c’è stato abbastanza apporto dal secondo quintetto. E’ un problema con cui dobbiamo fare i conti. Questo gruppo veniva da due partite molto buone, adesso vedremo di imparare da questa lezione e fare meglio nelle prossime gare”.