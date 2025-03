Milano, Gillespie dimesso senza complicazioni

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Freddie Gillespie, a seguito del trauma cranico riportato nel terzo quarto della gara di EuroLeague giocata contro il Fenerbahce Istanbul, è stato trasportato in ospedale per accertamenti e tenuto precauzionalmente in osservazione durante la scorsa notte. Il giocatore è stato dimesso questa mattina senza evidenza di complicazioni ma dovrà osservare periodo di riposo durante il quale le sue condizioni verranno monitorate dallo staff sanitario del club.