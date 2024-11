Causeur da urlo, Milano ha trovato un leader: "Aiuto con la mia esperienza"

Prestazione totale: in difesa, in attacco, dentro al campo e fuori. Fabien Causeur è stato letteralmente dominante nella vittoria dell'Olimpia Milano contro la Virtus Bologna nel Round 7 di Eurolega. La guardia francese ha messo a segno 18 punti con 6 rimbalzi e 3 assist, ma oltre ai numeri ciò che ha colpito è stata la leadership mostrata: ha preso per mano i compagni, li ha guidati andando anche oltre le sue caratteristiche tecniche, ha segnato e difeso. A 37 anni si è preso sulle spalle tutta la squadra.