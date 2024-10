Basket, Eurolega: Milano si prende il derby italiano contro Bologna

Vittoria con il brivido per Milano in Eurolega, 99-90 nel derby italiano contro Bologna. La squadra di Messina cerca di partire subito forte, andando avanti nel punteggio grazie al solito LeDay in uscita dalla panchina. Gli ospiti sembrano apparentemente non essere in serata, con l’Olimpia che chiude il primo quarto sul 21-14. Nel periodo successivo anche Causeur e Tonut si iscrivono alla partita, spingendo l’Armani addirittura al +17, sul 40-23. Belinelli e Shengelia tengono a galla la Segafredo fino alla fine del primo tempo, accorciando fino al 44-35 alla pausa lunga. I due giocatori più esperti della Virtus salgono in cattedra anche nel terzo periodo, portandola addirittura al sorpasso fino al 67-66 a seicento secondi dal termine. Le energie degli uomini di Banchi si esauriscono piano piano nel periodo finale, con Shengelia che perde lucidità. Dimitrijevic (nonostante due errori pesanti) e soprattutto Mirotic danno la spallata decisiva per i biancorossi, che chiudono con il 99-90 che vale la vittoria finale. Secondo successo per Milano in Eurolega, sesto ko per Bologna.