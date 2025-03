Una squadra europea è pronta a offire $5 milioni a Vasilije Micic

Ospite del podcast "Pini and Friends at All-in", il propietario dell'Hapoel Tel Aviv Ofer Yannay ha rivelato l'esistenza di una trattativa tra Vasilije Micic e la squadra israeliana, attualmente tra le favorite in EuroCup e con la volontà di entrare a far parte di Eurolega nel prossimo futuro: "Gli ho detto che lo farò diventare il giocatore più pagato d'Europa. Nessun altro gli offrirà $5 milioni, ma io sono pronto". I contatti, in corso da un mese e mezzo, potrebbero riportare il serbo in Europa dopo due stagioni trascorse in NBA tra Oklahoma City, Charlotte e Phoenix.