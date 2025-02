Micic al ritorno in Europa? "Un paio di squadre mi piacciono molto"

L'edizione odierna del catalano Mundo Deportivo contiene una lunga intervista concessa da Vasilije Micic, play/guardia della Serbia e dei Phoenix Suns. Queste le parole più interessanti del 31enne di Kraljevo: "Giocare al Barcelona è un'opzione? Certo, come ogni squadra”, ha detto Micic. “Ci sono un paio di squadre in Europa che mi piacciono molto. Ma in questo momento sono davvero concentrato sui Suns. Vedremo quando arriverà l'estate. Penso di aver fatto abbastanza. Sono sempre molto severo con me stesso quando si tratta di trovare la mia versione migliore, di cercare di essere migliore. Ma in questo momento vedo che molte cose non dipendono solo da me. È una questione di situazione, di slancio. Quindi, per ora, sento di aver fatto ciò che era necessario per dimostrare che posso giocare. Certo, si può sempre migliorare, ma per ora sono contento. Dico sempre che tutto quello che ho fatto in Europa è successo per molte ragioni. Molte persone dubitavano di me in Europa anche quando ero più giovane. Non sento che qualcuno debba trattarmi come un dio, ma sicuramente sento di aver dimostrato abbastanza per essere rispettato da tutti"