Messina: "Peccato non giocare a Milano". Spahjia senza due big

VERSO MILANO-VENEZIA

Ultimi preparativi per la semifinale tra Olimpia e Reyer. Stavropoulos: "Daremo tutto per la Supercoppa". Casarin: "Essere qui è gratificante"

© IPA Riparte dalla Supercoppa il duello tra l'Olimpia e la Reyer. Due squadre che hanno cambiato molto, con i movimenti estivi che hanno modificato i roster a disposizione di Ettore Messina e Neven Spahija, pronti a sfidarsi di nuovo. Due squadre con rinnovate ambizioni, in Italia e in Europa, a partire dal primo trofeo che verrà assegnato a Bologna.

Milano ci arriva dopo una preseason che lascia buone sensazioni a coach Ettore Messina. "Arriviamo alla Supercoppa dopo un periodo di lavoro svolto con entusiasmo e spirito. Il nostro obiettivo è esprimerci già a un buon livello, pur sapendo che siamo nella fase iniziale della stagione e il risultato, nel bene e nel male, non sarà indicativo di quanto succederà in seguito. Per quanto ci riguarda è un peccato, per motivi organizzativi, non essere riusciti neppure quest’anno a giocare la Supercoppa a Milano, davanti al nostro pubblico, pur avendo vinto gli ultimi tre scudetti. Speriamo di poterlo fare in futuro".

A rimarcare l'importanza del lavoro svolto in preseason anche il GM Christos Stavropoulos. "Abbiamo fatto quest'anno una preparazione tutti insieme dopo tanti anni, abbiamo avuto questa possibilità. Abbiamo una squadra nuova, con otto giocatori nuovi. Si deve lavorare tanto, lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo. Daremo tutto per la Supercoppa, è un titolo, ma un titolo che non dice come andrà il resto della stagione. Noi faremo di tutto, ci teniamo. Faccio a tutte le squadre che partecipano un in bocca a lupo e auguro ai tifosi di seguire una Supercoppa interessante".

Ieri per la squadra serata dedicata alla moda: Shields e compagni hanno assistito alle sfilate di Armani.

© X

Arriva in crescendo anche la Reyer, come analizza coach Neven Spahija: "Iniziamo ufficialmente la stagione con la Supercoppa che ci dirà a che punto siamo con il lavoro. È chiaro che in questo momento della stagione nessuna squadra esprime al meglio il proprio potenziale, ci vuole più tempo per creare la giusta amalgama. Noi ci stiamo allenando bene, rispetto alla prima partita della preseason siamo cresciuti molto, migliorando allenamento dopo allenamento. Purtroppo non siamo mai riusciti ad allenarci con il gruppo al completo e quindi siamo lontani dal basket che vogliamo esprimere, ma non siamo un team che cerca scuse. Conosciamo bene il valore di Milano, hanno un roster profondo con grande qualità e talento. Noi andremo lì per competere. Vedo molto bene la nostra squadra, siamo un gruppo unito. Domani saranno fuori Wiltjer (risentimento muscolare al bacino) e Fernandez (risentimento muscolare alla coscia)".

© IPA

A esprimere la felicità del club per la partecipazione a un'altra edizione della Supercoppa il presidente, Federico Casarin. "Riparte la stagione da Bologna. Essere qui è tanta roba. L'importante sarà viverla con le giuste emozioni e intensità. Sappiamo di affrontare i campioni d'Italia, una bella sfida. Penso che per tutto il movimento essere qui a Bologna a giocare in questo momento sia qualcosa di gratificante e importante".