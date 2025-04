Milano, Messina: "La squadra ha giocato con grande impegno e qualità"

Nella conferenza stampa al termine del 118-83 sulla Vanoli Cremona, Ettore Messina ha commentato la gara dell'Unipol Forum e il momento della sua EA7 Emporio Armani Milano: "Credo che la squadra meriti i complimenti perché ha giocato una partita di grande impegno e qualità, Cremona è una squadra che la settimana scorsa ha perso con Trento all'ultimo, ha battuto Trapani, ha battuto Varese, una squadra del quale conoscevamo il potenziale offensivo. Nel pomeriggio abbiamo saputo che Mirotic stava male e sarebbe rimasto fuori: tutti i ragazzi sono stati bravi a spingere per tutti e 40 minuti, con una bella aggressività in difesa e un bel movimento di palla in attacco. Armoni Brooks ha fatto una partita di grande livello realizzativo, come tutta la squadra quando fai 118 punti passandoti la palla dimostrano che aveva attenzione, rispetto per l'avversario e l'importanza della partita. Suigo e Garavaglia? Abbiamo fatto esordire una volta Lonati. Oggi hanno giocato Suigo e Garavaglia. Hanno fatto belle cose, fa piacere a tutti a cominciare da Michele Catalani che li allena tutti i giorni. Tutti gli allenatori, i compagni di squadra, per tutti quelli che lavorano il settore giovanile vederli entrare in campo e fare bene penso sia un'enorme soddisfazione".