Messina: "Grazie al Forum. Melli è stato eccellente"

OLIMPIA MILANO

Il coach dell'EA7 analizza la vittoria e ringrazia i tifosi e il capitano. "Ha chiesto lui di marcare Shengelia, ha grande personalità"

Grande concentrazione e aderenza alla tipologia di partita, sfruttando il fattore Forum, determinante nei momenti delicati.

Ettore Messina ha analizzato la vittoria che porta Milano sul 2-1 nella serie scudetto, con due match point a disposizione. "È stata una partita molto dura, siamo grati al pubblico che ci ha sostenuti nei momenti migliori e in quelli più complessi. Due gare diverse, nel primo tempo le squadre hanno trovato facilità a segnare, nel secondo abbiamo limitato il loro tiro da tre ovviamente scoprendoci sotto canestro. Credo che abbiamo costruito tiri abbastanza buoni, ma non abbiamo avuto percentuale, la difesa ci ha aiutato nel secondo tempo. C'è grande pressione, queste sono le partite più difficili da vincere. Vantaggi minimi, importante essere stati lì con la testa possesso dopo possesso, è quello che ha deciso la gara per noi. Le lamentele della Virtus sull'ultima azione? Gli arbitri hanno visto il replay, ma tutti i miei giocatori erano sicuri fosse palla nostra. Non ho molto da dire. Poi, se mi passi la battuta, noi in Gara 1, sull’ultima azione, non abbiamo avuto la fortuna di avere un replay sull'ultimo tiro di Napier. Abbiamo cercato di velocizzare l’azione offensiva, con meno palleggi, abbiamo focalizzato l’attenzione su un paio di azioni semplici, che ci potevano portare ad attaccare. I ragazzi sono stati bravi a spaziarsi meglio. Melli su Shengelia? Ha chiesto lui di poterlo marcare, mi sembra una bella proposta dal punto di vista di affermare la personalità. Oggi ha fatto una partita difensiva eccellente e anche in attacco è stato mobile".