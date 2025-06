Contattato dal Messaggero Veneto all'indomani dell'interruzione del contratto con lo Zalgiris Kaunas, Max Menetti ha parlato della possibilità di tornare a essere capo allenatore in Italia (Brescia e Trieste le uniche al momento senza un head coach in LBA, altre panchine vacanti in A2): "Futuro in Italia? Chiamate ne ho ricevute, ma dopo una stagione di 10 mesi e 89 partite ho solo bisogno di fermarmi e riordinare le idee. Il 5 luglio, intanto, tornerò in Friuli dai parenti".