MELLI: "MILANO? RIMPIANGO GLI ULTIMI DUE ANNI IN EUROLEGA"

Nicolò Melli ha rilasciato un'intervista a BasketNews: "L'esperienza a Milano è stata vincente perché abbiamo conquistato tre scudetti consecutivi, un traguardo che non si può certo dare per scontato. Le ultime due stagioni in Eurolega, invece, non sono state positive come la prima, dove abbiamo quasi raggiunto le Final Four. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto in quei tre anni, attraverso tante difficoltà, ma mi sarebbe piaciuto ottenere un risultato diverso, almeno in Eurolega. A volte non si riesce a trovare qualcosa. Non direi la chimica, perché a Milano c'era un gruppo fantastico".