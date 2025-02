Trieste, visite mediche in vista per Sean McDermott

Dopo essere giunto in Italia nella giornata di ieri, Sean McDermott sosterrà nella giornata odierna le visite mediche per poter essere tesserato per la Pallacanestro Trieste. L'ala piccola, qualora superasse i test, tornerebbe in LBA dopo la stagione trascorsa a Varese: la prima parte del 2024/25, invece, lo ha visto protagonista col Pinar Karsiyaka (Turchia) tra Basketball Champions League e BSL. Nel roster di coach Christian ritroverà diversi ex dell'esperienza varesina: il GM Michael Arcieri, Colbey Ross, Markel Brown e Justin Reyes,