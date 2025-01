Come comunicato dai gialloblù di Istanbul, il reparto esterni di coach Jasikevicius potrà contare fino al termine della stagione su Errick McCollum. 36enne, alla quattordicesima stagione in Europa, è in uscita dal Pinar Karsiyaka, afflitto da diversi problemi finanziari. Per McCollum, dopo l'esperienza a Galatasaray (2015-17) e Anadolu Efes (2017/18), è il ritorno in Eurolega a 4 anni dall'ultima annata col Khimki.